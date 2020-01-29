Karayipler denizi'nde 7.7 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami alarmı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karayipler denizi'nde 7.7 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami alarmı - Son Dakika

Karayipler denizi'nde 7.7 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami alarmı

6 saat önce

Karayipler Denizi'nde 7.7 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami alarmıJamaika, (DHA) ? Karayipler, Jamaika, Küba ve Kayman Adaları'nı da içine alan bölgede meydana gelen 7.7 büyüklüğünde deprem sonrası tusunami alarmı verildi.

Karayipler Denizi'nde 7.7 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami alarmı

Jamaika, (DHA) ? Karayipler, Jamaika, Küba ve Kayman Adaları'nı da içine alan bölgede meydana gelen 7.7 büyüklüğünde deprem sonrası tusunami alarmı verildi. Bölgede halk korku içinde.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Kuzey ve Güney Amerika kıtalarının birleştiği nokta olan Karayipler Denizi'nde meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremin ABD'nin Florida bölgesinden de hissedildiğini duyurdu.

Depremden etkilenen bölgelerde okullar ve binalar boşaltılırken birkaç saat sonra yine aynı bölgede 6.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Karayip Denizi'nde kıyısı bulunan Küba, Dominik Cumhuriyeti ve Jamaika'da tusunami uyarı yapıldı. Depremin hissedildiği ülkelerde can kaybı olmazken bina ve yollarda hasar oluştu.

Karayipler denizi'nde 7.7 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami alarmı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:34 Kaynak: DHA
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