Dominik Cumhuriyeti'nde bir teknede kokain yakalandı - Son Dakika
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Dominik Cumhuriyeti'nde bir teknede kokain yakalandı

23.08.2022 05:32
Dominik Cumhuriyeti'nde bir teknede kokain yakalandı

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde, polisin bir tekneye düzenlediği operasyonda 414 paket kokain ele geçirildi.

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde, polisin bir tekneye düzenlediği operasyonda 414 paket kokain ele geçirildi.

El Caribe internet sitesinin haberine göre, güvenlik güçleri, ülkenin güneybatısındaki Pedernales eyaletinde bir tekneye baskın yaptı.

Ulusal Uyuşturucu Kontrol Müdürlüğüne (DNCD) bağlı ekipler, teknenin gizli bölmelerine yerleştirilmiş halde 414 paket kokaini tespit etti.

Hava, deniz ve karadan yapılan operasyonda ikisi Dominik, biri Kolombiya vatandaşı 3 kişi gözaltına alındı.

Ülkede, ağustos ayı süresince uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yapılan birçok operasyonda 2 tondan fazla kokain yakalandığı, sevkiyatlarla bağlantılı 17 kişinin ise gözaltına alındığı bildirildi.

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Kaynak: AA

Dominik Cumhuriyeti, Karayipler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dominik Cumhuriyeti'nde bir teknede kokain yakalandı - Son Dakika

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