Karayiplerdeki  La Soufriere Yanardağı, 3'üncü defa patladı - Son Dakika

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Karayipler'deki St Vincent Adası'nda bulunan La Soufriere Yanardağı'nın 3'üncü kez patlaması sonucu yerleşim yerlerine kül yağdı. Yetkililer, patlamaların devam edebileceğini belirtti.

Ülkenin Ulusal Acil Durum Yönetimi Örgütü NEMO, St. Vincent adasındaki La Soufriere Yanardağı'nın 3'üncü kez patladığını açıkladı. Cuma günü 2 defa patlayan yanardağ çevresinde yoğun kül yağışı olduğunu belirten yetkililer, patlamaların devam edebileceğini belirtti. NEMO, yoğun kül yağışının ve havaya yayılmış kükürt kokusunun yaşamı olumsuz etkileyeceğini ifade etti.