Çorum'un Buharaevler ve Zile kavşaklarında düzenleme yapılacak - Son Dakika
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Çorum'un Buharaevler ve Zile kavşaklarında düzenleme yapılacak

27.07.2022 18:05
Çorum'un Buharaevler ve Zile kavşaklarında düzenleme yapılacak

Karayolları 7. Bölge Müdür Yardımcısı Ertuğrul Dinç, Samsun-Ankara kara yolu Çorum Buharaevler Kavşağı ile Alaca ilçesindeki Zile Kavşağı'nda kazaların önlenmesine yönelik tedbirler alınması için çalışma başlattıklarını bildirdi.

Karayolları 7. Bölge Müdür Yardımcısı Ertuğrul Dinç, Samsun- Ankara kara yolu Çorum Buharaevler Kavşağı ile Alaca ilçesindeki Zile Kavşağı'nda kazaların önlenmesine yönelik tedbirler alınması için çalışma başlattıklarını bildirdi.

Dinç, İl Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, Buharaevler Kavşağı'na üst geçit yapmayı planladıklarını belirtti.

Dinç, "Daha önce biraz ilerideki üst geçidi sökmüştük, onun yapımıyla ilgili önümüzdeki hafta beton imalatlarına başlayacağız. Yeri de belli oldu." dedi.

Çorum'un Alaca ilçesindeki Zile Kavşağı'nda en son dün trafik kazası meydana geldiğini hatırlatan Dinç, "Bu kesimde de Bakanlığımızın proje faaliyeti var. Çalışma tamamlanmak üzere, onay aşamasına geldi. Zannediyorum yakın zamanda onaylanacak. Daha sonrasında da yapım süreci başlayacaktır." diye konuştu.

Vali Mustafa Çiftçi de Buharaevler Kavşağı'nda bir trafik kazasında 3 yaşındaki bir çocuğun öldüğünü, kısa süre önce de freni patlayan bir kamyonun iki kişinin ölümüne sebebiyet verdiğini hatırlatarak, "Buraya saniyeli sinyalizasyon yapılmalı. Yeşil yandığında gelen araçlar kırmızı ışığa yakalanmamak için hızı artırıyor ama süreli sinyalizasyon olursa en azından geçemeyecek araçlar hızını yavaşlatarak gelebilir. Hem süreli sinyalizasyon, hem de üst geçidin kısa süre içinde yapılması kısa vadede belki bir çözüm olacak. Bunlara dikkat etmekte fayda var." ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ise Buharaevler Kavşağı'nı da içine alacak şekilde Samsun-Ankara kara yoluna 8 bin 600 metrelik yeni bir ortalama hız koridoru oluşturacaklarını kaydetti.

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Çorum'da Buharaevler Kavşağı'nda trafik kazaları yaşanmaması için çözüm talebi Çorum'da Buharaevler Kavşağı'nda trafik kazaları yaşanmaması için çözüm talebi
Kaynak: AA

Ankara, Çorum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çorum'un Buharaevler ve Zile kavşaklarında düzenleme yapılacak - Son Dakika

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