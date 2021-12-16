Üye Girişi
Karayolları 79. Şube Müdürlüğü, karla mücadele sezonuna hazır - Son Dakika

Karayolları 79. Şube Müdürlüğü, karla mücadele sezonuna hazır

16.12.2021 12:47

Boyabat'ta Karayolları 79. Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'nın katılımıyla karla mücadele sezonunu açtı.

Boyabat'ta Karayolları 79. Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Şefik Çakıcı'nın katılımıyla karla mücadele sezonunu açtı.

Kış aylarının gelmesiyle yoğun çalışma temposuna giren Karayolları 79. Şube Müdürlüğü ekipleri, müdürlük binası önünde gerçekleştirilen törenle 2021-2022 karla mücadele sezonunu başlattı.

Törende 80'e yakın personel, kar küreme aracı, greyder ve dozerle kış aylarında vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışma gerçekleştirecek Karayolları ekibine dua edilip, kurban kesildi.

Kaymakam Yılmaz, karla mücadelenin kolay yapılmadığını, hareket kabiliyetinin en yüksek olduğu ve özverili bir çalışma gerektirdiğini belirterek, "Allah hepinize güç kuvvet versin inşallah. Makine parkımızdaki araçların yeterli ve mücadeleye hazır olduğunu gördüm. Allah devletimize zeval vermesin. Ulaşımın aksamaması için zorlu bir görev sizleri bekliyor. Tüm ekibinize hayırlı ve başarılı bir çalışma dönemi geçirmenizi diliyorum." dedi

Çakıcı da Karayolları çalışanlarına yeni dönemin hayırlı olmasını dileyerek, "Güzel hizmetler yapıyorsunuz, helalinden para kazanıyorsunuz. Çocuklarımızın, toplumun ve milletimizin sizlerden umudu var. Sayenizde güvenli şekilde yollarımıza gidiyoruz. Karayolları Bölge Müdürümüz ve şube şefimiz Orhan Bey'in şahsında hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve başarılı bir çalışma diliyorum." diye konuştu.

Karayolları 79. Şube Müdürlüğü, karla mücadele sezonuna hazır
Karayolları 79. Şube Müdürlüğü, karla mücadele sezonuna hazır
Karayolları 79. Şube Müdürlüğü, karla mücadele sezonuna hazır
Karayolları 79. Şube Müdürlüğü, karla mücadele sezonuna hazır

Şefik Çakıcı, dua, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karayolları 79. Şube Müdürlüğü, karla mücadele sezonuna hazır - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
14:10 İngiliz taraftarlar Mesut Özil'i geri istiyorlar
14:10 Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolardan ilk tepki: İşte dolar/TL'nin yeni oranı
14:07 Magandaların üzerine idrarını yaptığı müzisyen konuştu: Cinsel organı dışarıdaydı ve oldukça rahat davranıyordu
14:05 Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı
14:00 Son dakika: Merkez Bankası'ndan indirim! Faizi yüzde 14'e çekti
13:56 Yargıtay'dan ihbar tazminatı kararı! Milyonlarca SSK emeklisini ilgilendiriyor
13:54 İYİ Parti Lideri Meral Akşener: Seçimin gargaraya getirilmesine müsaade etmeyeceğim
13:44 İstanbullulara müjde! Ulaşıma zam yok
13:41 Kardeşlerinin cenazesi için gasilhaneye girdiler ve hayatlarının şokunu yaşadılar!
13:35 Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacağa benzer
İngiliz taraftarlar Mesut Özil'i geri istiyorlar İngiliz taraftarlar Mesut Özil'i geri istiyorlar         
14:11
Magandaların üzerine idrarını yaptığı müzisyen konuştu: Cinsel organı dışarıdaydı ve oldukça rahat davranıyordu Magandaların üzerine idrarını yaptığı müzisyen konuştu: Cinsel organı dışarıdaydı ve oldukça rahat davranıyordu         
14:08
Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası dolar ve altından yeni rekor Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası dolar ve altından yeni rekor         
14:05
Yargıtay'dan ihbar tazminatı kararı! Milyonlarca SSK emeklisini ilgilendiriyor Yargıtay'dan ihbar tazminatı kararı! Milyonlarca SSK emeklisini ilgilendiriyor         
13:57
Silahla dehşet saçan Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı Silahla dehşet saçan Sezer Öztürk'e, 5 ayrı suçtan 32 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı         
13:37
Dilenirken yakaladıkları kişinin üzerinden çıkan para zabıtaları şaşırttı: İlk defa böylesini gördük Dilenirken yakaladıkları kişinin üzerinden çıkan para zabıtaları şaşırttı: İlk defa böylesini gördük         
12:38
Kulisleri sallayan iddia: Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a teklifte bulundu Kulisleri sallayan iddia: Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a teklifte bulundu         
11:47
Otomobilini satmaya götürdü, öğrendiği gerçekle başından aşağı kaynar sular döküldü Otomobilini satmaya götürdü, öğrendiği gerçekle başından aşağı kaynar sular döküldü         
10:19
2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek         
08:29
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 14:21:11. #1.11#
SON DAKİKA: Karayolları 79. Şube Müdürlüğü, karla mücadele sezonuna hazır - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement