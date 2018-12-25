Son Dakika Haberleri: Karayolları - Beşiktaş: 3 - 2

Karayolları - Beşiktaş: 3 - 2

26 dakika önce

SALON: TVF BaşkentHAKEMLER: Çetin Ok, Meryem Tekol PelenkKARAYOLLARI: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Tumas, Saliha Şahin, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Gerasymova, Kübra Kegan, Esra Betül Çetin, Mariana Aydın, Yasemin Özel)BEŞİKTAŞ: Ceren Kestirengöz, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk,...

Karayolları - Beşiktaş: 3 - 2, System.String[]


SALON: TVF Başkent

HAKEMLER: Çetin Ok, Meryem Tekol Pelenk

KARAYOLLARI: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Yasemin Güveli, Tumas, Saliha Şahin, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Gerasymova, Kübra Kegan, Esra Betül Çetin, Mariana Aydın, Yasemin Özel)

BEŞİKTAŞ: Ceren Kestirengöz, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Humay Topaloğlu, Belien, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Tuğçe Ersan, Merve Tanıl, Dilara Bilge, Merve İkbal Albayrak)

SETLER: 26-24, 25-23, 23-25, 23-25, 15-12

SÜRE: 143 dakika (33, 29, 30, 31, 20)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 11'inci haftasında Karayolları, Beşiktaş'ı 3-2 yendi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:25 Kaynak: DHA

Ceyhan, Meryem, Türkiye Voleybol Federasyonu, Beşiktaş, Spor
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