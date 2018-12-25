Karayolları - Beşiktaş: 3 - 2

SALON: TVF
Başkent
HAKEMLER: Çetin Ok, Meryem
Tekol Pelenk
KARAYOLLARI: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan
, Yasemin Güveli, Tumas, Saliha Şahin, Ayçin Akyol (Gülçin Doğan, Gerasymova, Kübra Kegan, Esra Betül Çetin
, Mariana Aydın
, Yasemin Özel)
BEŞİKTAŞ: Ceren Kestirengöz
, Janset
Cemre Erkul, Rykhliuk, Humay Topaloğlu, Belien, Arelya Karasoy (Pınar
Atasever, Tuğçe Ersan, Merve Tanıl, Dilara Bilge, Merve İkbal Albayrak)
SETLER: 26-24, 25-23, 23-25, 23-25, 15-12
SÜRE: 143 dakika (33, 29, 30, 31, 20) Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nin 11'inci haftasında Karayolları, Beşiktaş
'ı 3-2 yendi. - Ankara