Karayolları Bölge Müdürü Cengiz, vatandaşların eylem yaptığı kavşakta incelemelerde bulundu - Son Dakika

Karayolları 3. Bölge Müdürü Salih Cengiz, Hüyük ilçesinde iki gün önce yaşanan ölümlü trafik kazasının ardından mahalle sakinlerinin oturma eylemi yaparak trafiğe kapattığı kavşakta, incelemede bulundu.

Hüyük İlçe Kaymakamı Dilara Şenoğlu ile İmrenler Mahallesi muhtarı Fadime Açıkbaş'ın da eşlik ettiği incelemede, Karayolları Bölge Müdürü Salih Cengiz, Bölge Müdür Yardımcısı Orhan Yelek ile baş mühendislerle birlikte alt geçit yapılması istenilen kavşakta inceleme yaptı, istişarelerde bulundu.

Ölümlü kazanın ardından söz konusu kavşakta tedbir amaçlı sinyalizasyon sistemi kurulmuş ancak mahalle sakinleri bunu yeterli görmeyerek toplandığı kavşakta çok sık ölümlü ve yaralamalı trafik kazası yaşandığını savunarak, alt geçit yapılması gerektiğini belirtip, oturma eylemi yapmıştı.

Hüyük ilçesinde, 9 Ağustos'ta otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında belediye temizlik işçisi Serkan Çınar yaşamını yitirmiş, aynı araçtaki babası Yusuf ve annesi Fatma Çınar yaralanmıştı.