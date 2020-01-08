Karayolları çığ bölgesine ulaşmak için yol temizleme çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karayolları çığ bölgesine ulaşmak için yol temizleme çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Karayolları çığ bölgesine ulaşmak için yol temizleme çalışmalarına devam ediyor

6 saat önce

Adana'nın Pozantı ilçesinde krom maden ocağına çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişide yaralandı.

Karayolları çığ bölgesine ulaşmak için yol temizleme çalışmalarına devam ediyor, System.String[]

Adana'nın Pozantı ilçesinde krom maden ocağına çığ düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişide yaralandı. Çığ altında kaybolan kişinin arama çalışmalarının devam edilebilmesi için karayolları ekipleri sabahın ilk saatlerin yol temizleme çalışmasına başladı.


Alınan bilgiye göre, Çamlıbel Mahallesi, Çatalsınır mevkiinde bir maden ocağına çığ düştü. İlk belirlemeler göre olayda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Bir kişinin de çığ altında kaldığı öğrenildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.


Gökbez Mahallesi girişinden yaklaşık 30 kilometrelik uzakta bulunan krom maden ocağına giden yol 2 metrelik kar altında kaldı. Karayolları ekipleri geceden bu yana yapılan yol temizleme çalışmalarında sadece 6 kilometrelik yol açabildi.


Karayolları ekipleri sabahın ilk saatlerinde tekrardan yol temizleme çalışmalarına başladı. AFAD ekipleri ise karayollarıyla birlikte çığ bölgesine ulaşmaya çalışıyor. - ADANA

Çamlıbel, Pozantı, Adana, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

MasterChef Alican'ın çocukluk fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp kaçan baba gözaltına alındı İstanbul'un en işlek caddesindeki bir kebapçıda cinsel içerikli film oynatıldı Kız öğrencilerine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı

Son Dakika Haberleri
13:58 Erdoğan ve Putin görüşmesi başladı! - Son Dakika Haber
13:56 KKTC'de etkili olan yağışlar nedeniyle okullar tatil edildi - Son Dakika Haber
13:54 İran'dan düşen uçakla ilgili kriz çıkartacak karar! Kara kutuyu vermeyecekler - Son Dakika Haber
13:54 Kıbrıs'ı sel vurdu, TV kanalını su bastı - Son Dakika Haber
13:50 Yeni yılın ilk karaciğer nakli Adana'da gerçekleştirildi - Son Dakika Haber
13:45 Tartıştığı oğlunu bıçaklayıp kaçan baba gözaltına alındı - Son Dakika Haber
13:31 Son dakika: Irak Başbakanı: İran, ABD üssüne saldırmadan önce bize bilgi verdi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 13:59:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karayolları çığ bölgesine ulaşmak için yol temizleme çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]