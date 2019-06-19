Son Dakika Haberleri: Karayolları Develi-Yahyalı yolunu öncelikli proje kapsamına aldı
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Karayolları Develi-Yahyalı yolunu öncelikli proje kapsamına aldı

1 saat önce

Bir süredir yapım çalışmalarına ara verilen Develi-Yahyalı yolu, Develi Belediyesinin girişimleri sonucunda Karayolları Genel Müdürlüğü'nün öncelikli projesi kapsamına alınarak çalışmalarına yeniden başladı.

Karayolları Develi-Yahyalı yolunu öncelikli proje kapsamına aldı, System.String[]

Alt yapı, dolgu, yarma gibi zemin çalışmalarını tamamlayan ekipler Develi'nin Yahyalı çıkışındaki kavşağın tamamlanmasının ardından yaz sezonunda asfaltlama çalışmalarına başlayacaklarını belirtti.

Çalışmaların büyük bir gayretle yeniden başlamasından büyük memnuniyet duyduklarını belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Asfalt atılmasına engel bütün alt yapı çalışmalarının sona erdiği projenin %85'lik kısmı tamamlanmıştır. İnşallah bu asfalt sezonunda sıcak asfalt serimine başlanacak olan Develi-Yahyalı yolumuz bu senenin sonunda rahatlıkla ve güvenle kullanılabilecek duruma getirilecektir. Develimiz ve Yahyalı'mız için büyük önem arz eden bu projenin yeniden devam ettirilmesinde emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyor, çalışmaların kazasız-belasız bir şekilde tamamlanmasını diliyorum" açıklamalarında bulundu.

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 11:43 Kaynak: Bültenler
Mehmet Cabbar, Develi, Yahyalı, Güncel
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