Karayolları Ekibi Sezonu Açtı

Boyabat Karayolları 79. Şube Müdürlüğü ekipleri kış sezonunu açtı.

Boyabat Karayolları 79. Şube Müdürlüğü ekipleri kış sezonunu açtı.



Kış aylarının gelmesi ile yoğun bir çalışma içerisine girecek olan Boyabat Karayolları Müdürlüğü çalışanları gerçekleştirilen tören ile sezonu açtı. 7 adet kar küreme aracı, 1 greyder, 1 dozer ve 80'e yakın personeli ile kış aylarında vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışmalar yapacak olan karayolları ekibi birlik ve beraberlik mesajları verdi.



Sezon açılışına Boyabat Kaymakamı Fatih Aksoy, Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, Boyabat Karayolları 79. Şube Şefi Orhan Akyürek'in yanı sıra çalışan personel ve vatandaşlar katıldı.



Daha sonra envantere katılan yeni kar küreme aracı için kurban kesildi. Akabinde günün anısına Boyabat Karayolları Müdürlüğü yemekhane yemek ikramı yapıldı. - SİNOP

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kar ve Tipinin Kapattığı Yolları Atla Aştılar

Kar Yağışı Silivri'yi Beyaza Bürüdü, Kartpostallık Görüntüler Oluştu

Trump'ın Suriye Kararı Dünya Basınında: Erdoğan'ı Memnun Etmek İçin Çekiliyor

Tekirdağ'da 3,1 Şiddetinde Deprem Oldu