Karayolları ekipleri 7/24 görev başında

VAN - Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı ve fırtına dolayısıyla kapanan yolları kesintisiz çalışarak ulaşıma açıyor.

Geçtiğimiz hafta yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışı ve tipi, Doğu Anadolu Bölgesi'nde de etkili oldu. Kar yağışı ve tipi ile birlikte birçok yaralamalı trafik kazası meydana gelirken, şehirlerarası yollar uzun süre trafiğe kapandı. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü karla mücadele ekipleri, Van- Hakkari yolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi, Van-Bahçesaray yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi, Van'ın Çaldıran ile Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi, Yüksekova- Dağlıca yolu, Yüksekova-Şemdinli yolu, Yüksekova-Şemdinli Şapatan geçidi, Bitlis- Tatvan ve Tatvan- Güroymak yolundaki çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor.