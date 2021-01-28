Karayolları ekipleri Beypazarı'nda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliği'nin yol ağında bulunan kısımlarda kapalı yolun bulunmadığı bildirildi.

Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerden Beypazarı- Mihalıççık arası 1650 rakımlı Kartal geçişinde, Nallıhan- Göynük arası ulaşımı sağlayan 170-01 kontra kesim nolu karayolunun 1180 Meyitler geçidi ile 1270 rakımlı At Yaylası geçidinde yol ulaşıma açık.

Beypazarı ile Bolu Kıbrıscık arasında ulaşımı sağlayan 06-84 kontra kesim nolu karayolunun 1650 rakımlı Ahlatlık geçişi ile 1620 rakımlı Burgaz geçitlerinde iş makinaları çalışmalarını sürdürüyor. Burada da kapalı yol bulunmuyor.