Son Dakika Haberleri: Karayolları ekipleri Nemrut yolunda bakım onarım çalışması başlattı
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Karayolları ekipleri Nemrut yolunda bakım onarım çalışması başlattı

1 saat önce

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Nemrut Dağının tek şeritten ulaş sağlanan yolunda Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Karayolları ekipleri Nemrut yolunda bakım onarım çalışması başlattı, System.String[]
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Nemrut Dağının tek şeritten ulaş sağlanan yolunda Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Kış aylarında etkili olan aşırı yağış nedeniyle çöken yolda trafik tek şeritten yapılıyordu. Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler çöken yolda genişletme çalışma başlattı. Çökme nedeniyle tek şerit olarak ulaşımın sağlandığı Kahta-Cendere Nemrut yolu genişletilme çalışması sürüyor.

Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı yolunda başlatılan genişletme çalışmalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Turizmci Ömer Kuşçu, "Nemrut Dağı Ülkemizde güneşin doğuşu ve batışının en iyi izlendiği yerlerin başında geliyor. Nemrut Dağı'na bu günlerde turist akını yaşanıyor. Ancak Nemrut Dağı'na ulaşımın sağlandığı Kahta-Cendere Nemrut yolunda kış aylarında meydana gelen çökme nedeniyle ulaşım hala tek şeritte sağlanıyordu. Ulaşımda aksaklıkların yaşandığı Karakuş Mevkiinde karayolları ekiplerinin başlattığı çalışmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Bir turizmci olarak temennimiz bu güzergahta Nemrut Dağı'na yakışır bir yolun yapılmasıdır" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:45 Kaynak: İHA
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