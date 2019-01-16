Karayolları Ekipleri Olası Faciayı Önledi

Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, Hakkari-Çukurca karayolundaki heyelanı önceden fark ederek olası bir faciayı önledi.

Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, Hakkari-Çukurca karayolundaki heyelanı önceden fark ederek olası bir faciayı önledi.



Karla mücadele çalışmalarında halktan tam not alan Karayolları 114. Şube Şefliği ekiplerinin olası bir faciayı önlemesi sürücüler tarafından takdirle karşılandı. Hakkari-Çukurca karayolunun Çimenli köyü yakınlarında çalışma yapan ekipler, yola inen küçük kaya parçalarını görünce hemen yolu trafiğe kapatarak önlem almaya başladı. Yolun trafiğe kapatılmasının hemen ardından yaşanan heyelan, ekipler tarafından saniye saniye görüntülendi. Karayolları ekiplerinin bu çalışması olası bir faciayı önledi. Ekipler yola inen kayaları temizleyerek yolu yeniden trafiğe açtı.



Yoldan geçen sürücüler ise ekiplere bu duyarlı davranıştan dolayı teşekkür etti. - HAKKARİ

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