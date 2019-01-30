Karayolları Ekiplerinden Yol Bakım Çalışmaları
1 saat önce
Akseki-Manavgat karayolunun kar ve aşırı yağmurlar sebebiyle bozulan kısımları tamir ediliyor.
Akseki- Manavgat
karayolunun kar ve aşırı yağmurlar sebebiyle bozulan kısımları tamir ediliyor.
Akseki - Manavgat karayolu bölünmüş yol çalışmalarında trafiğe açılan yaklaşık 5 kilometrelik yolda aşırı yağışlar sonucu hasar gören bölümler ve oluşan çukurların tamiratına başlandı. Akseki-Manavgat karayolu Karayolları 136. şube şefliğine bağlı ekipler tarafından asfalt yamama yöntemiyle düzeltiliyor. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:37 Kaynak: İHA
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