Son Dakika Haberleri: Karayolları Ekiplerinden Yol Bakım Çalışmaları

Karayolları Ekiplerinden Yol Bakım Çalışmaları

1 saat önce

Akseki-Manavgat karayolunun kar ve aşırı yağmurlar sebebiyle bozulan kısımları tamir ediliyor.

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Akseki- Manavgat karayolunun kar ve aşırı yağmurlar sebebiyle bozulan kısımları tamir ediliyor.

Akseki - Manavgat karayolu bölünmüş yol çalışmalarında trafiğe açılan yaklaşık 5 kilometrelik yolda aşırı yağışlar sonucu hasar gören bölümler ve oluşan çukurların tamiratına başlandı. Akseki-Manavgat karayolu Karayolları 136. şube şefliğine bağlı ekipler tarafından asfalt yamama yöntemiyle düzeltiliyor. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:37 Kaynak: İHA

Kar, Manavgat, Akseki, Güncel
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