Karayolları Ekiplerinden Yolculara Sıcak Çorba
1 saat önce
Balıkesir'de Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü çalışanları, sürücü ve yolculara sıcak çorba dağıttı.
Balıkesir
'de Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü çalışanları, sürücü ve yolculara sıcak çorba dağıttı. Marmara Bölgesi
ve Balıkesir'i geçen haftadan bu yana etkisi altına alan kar yağışı, kara yollarında zaman zaman ulaşımı zorlaştırıyor.
Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü çalışanları ise Balıkesir- İzmir
kara yolunda emniyet ekiplerinin uygulama yaptığı noktada sürücü ve yolculara sıcak çorba ikramında bulundu.
Yol İş Sendikası 1 No'lu Şube Eğitim Sekreteri Hakan Ay
, çalışmayla ilgili şunları kaydetti:
"Bu kış ilk defa Balıkesir-İzmir karayolunda 14. Bölge Müdürlüğü çalışanları tarafından düşünülüp uygulamaya başlanılan sıcak çorba ikramı sürücülerin geçici olumsuz hava koşullarına karşı fiziksel güçlerini korumayı amaçlamıştır. Ayrıca bu uygulama sürücülerimizin beğenisini topladı. Karayolları 14. Bölge çalışanları olarak asli görevimiz olan vatandaşlarımızın daha konforlu seyahat edebilmesi için yollardaki can ve mal güvenliğini korumak amacıyla 7 gün 24 saat nöbetteyiz."
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 08:47 Kaynak: AA
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