Son Dakika Haberleri: Karayolları Ekiplerinin Yoğun Mesaisi

Karayolları Ekiplerinin Yoğun Mesaisi

18 dakika önce

Zorlu kış koşulları nedeniyle yaşanan olumsuzluklara mücadele için Karayolları 87. Şube Şefliği ekipleri yoğun mesai harcıyor.

Karayolları Ekiplerinin Yoğun Mesaisi, System.String[]
Zorlu kış koşulları nedeniyle yaşanan olumsuzluklara mücadele için Karayolları 87. Şube Şefliği ekipleri yoğun mesai harcıyor.

Kar nedeniyle kapanan yollar, heyelan ve sel nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı bölgelere ulaşan ekipler, olumsuzlukları kısa sürede sonlandırmak için çalışıyor. Bir tarafta il özel idare ekipleri diğer tarafta karayolları ekipleri yoğun mesai harcıyor.

Adıyaman'da üç gün boyunca etkili olan yağmur ve kar yağışı nedeniyle çok sayıda olumsuzluğa müdahale eden karayolları ekipleri özellikle Gölbaşı, Besni, Gaziantep, Kapıdere, Nurhak, Çelikhan, Yeşilyurt, Gerger, Sincik Arıkonak yollarında aralıksız çalışma gerçekleştirdi.

Kar nedeniyle yolda kalan araçları kurtaran ekipler, sel nedeniyle yaşanan ulaşım sorununu çözdü. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:25 Kaynak: İHA

Adıyaman, Kar, Güncel
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