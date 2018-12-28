Karayolları Ekiplerinin Yoğun Mesaisi
18 dakika önce
Zorlu kış koşulları nedeniyle yaşanan olumsuzluklara mücadele için Karayolları 87. Şube Şefliği ekipleri yoğun mesai harcıyor.
Zorlu kış koşulları nedeniyle yaşanan olumsuzluklara mücadele için Karayolları 87. Şube Şefliği ekipleri yoğun mesai harcıyor.
Kar nedeniyle kapanan yollar, heyelan ve sel nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı bölgelere ulaşan ekipler, olumsuzlukları kısa sürede sonlandırmak için çalışıyor. Bir tarafta il özel idare ekipleri diğer tarafta karayolları ekipleri yoğun mesai harcıyor. Adıyaman
'da üç gün boyunca etkili olan yağmur ve kar yağışı nedeniyle çok sayıda olumsuzluğa müdahale eden karayolları ekipleri özellikle Gölbaşı
, Besni
, Gaziantep
, Kapıdere, Nurhak
, Çelikhan
, Yeşilyurt
, Gerger
, Sincik Arıkonak
yollarında aralıksız çalışma gerçekleştirdi.
Kar nedeniyle yolda kalan araçları kurtaran ekipler, sel nedeniyle yaşanan ulaşım sorununu çözdü. - ADIYAMAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:25 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı'na Ait Ev, Dakikalar İçinde Kül Oldu
Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 11 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
Otel Müdüründen Stajyer Öğrenciye Taciz: Karımı Boşayıp Seninle Evleneceğim
MÜSİAD ve UTESAV, Milli Piyango'dan 'Milli' Kelimesinin Çıkarılması İçin Rapor Hazırladı