Karayolları Ekiplerinin Zorlu Şartlarda Karla Mücadele Çalışması

Van- Bahçesaray karayolunda kar temizlemesi yürüten ekipler, çığ tehlikesine rağmen zorlu şartlarda çalışmalarını yürütüyor.Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, kasım ayından bu yana Van-Bahçesaray karayolunda kar temizleme çalışmasını bütün olumsuzluklara rağmen sürdürüyor. Kar, çığ, tipi ve fırtınanın yanı sıra her türlü zorluğa rağmen vatandaşların yolda kalmamaları için çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, kar yağışının artmasının ardından çığ tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Geçen hafta çığ altında kalan 1 operatör, kazayı yara almadan atlatırken, korkuya rağmen çığ bölgelerinde kar temizleme çalışmalarını yürüten ekipler, vatandaşların yolda kalmamalarını sağlıyor. Hafta başı kar yağışı ile birlikte fırtına ve tipinin de etkisiyle 3 gece yol kapalı tutulurken, gündüzleri ise ekiplerin nezaretinde trafik sağlandı. Bugün ise ekipler bölgede yol genişletme çalışmalarına devam ediyor. AK Parti İlçe Başkanı Cumalı Sabırlı, "Bahçesaray çok farklı bir coğrafyada, çok farklı bir ekolojik dengeye sahip. Görüyorsunuz bugün 5 Nisan Cuma. Bahçesaray merkez de hava güneşli Karapet Geçidi'nde kar yağışı ve fırtına ile karşı karşıyayız. Ekiplerin desteği ile çok şükür şu anda Karapet Kar Tüneline çıktık. Allah'a hamdü senalar olsun ki liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve Karayolları Bölge müdürümüzün destekleriyle yolumuz sürekli açık. 2012 yılından önce 8-9 ay yollarımız kapalı kalıyordu şu an sadece bu yıl 8 gün o da aşırı derecede çığların düşmesi ve hava şartlarından dolayı kapalı kaldı. Şu an görüyorsunuz nefes almakta bile zorluk çekiyorum. Karapet Geçidi denildiği zaman akla kar gelir. İnşallah bundan sonraki süreçte biliyorsunuz geçtiğimiz hafta çok güzel bir seçim atlattık. Bu seçimin verdiği heyecanla daha önce projesi gerçekleştirilen Bahçesaray ile Gevaş arasındaki iki tünelimiz. İnşallah faaliyete geçer Gevaşla Bahçesaray yolumuz 5 dakika, Van ve Bahçesaray arası 35 dakikaya düşecektir. Buda Bahçesaray halkımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bunları görecek zamanımız yaşımız olur" dedi. - VAN