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Karayolları Genel Müdürlüğü 4 Bölge Müdürlüğü çalışma proğramı

6 saat önce

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, bölge müdürlüğüne bağlı bulunan şefliklerin kış çalışma programını Beypazarı 43. Şube Şefliği'nde düzenlenen törenle başlattı.

Karayolları Genel Müdürlüğü 4 Bölge Müdürlüğü çalışma proğramı, System.String[]

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, bölge müdürlüğüne bağlı bulunan şefliklerin kış çalışma programını Beypazarı 43. Şube Şefliği'nde düzenlenen törenle başlattı.

Karayolları Ankara 4. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı şefliklerin kış dönemi çalışma proğramını Bölge Müdürü İlhan Aytekin açıkladı.

Aytekin, beraberinde bölge müdür yardımcıları ve bölge şeflerinin katılımıyla ve kış çalışma programında yer alacak işçilerle birlikte Beypazarı 43. Şube şefliği önünde kurban kesip, dua etti.

Aytekin görevli personele şunları söyledi:

"Lütfen işinizi en iyi şekilde ciddiye alarak ve önemseyerek yapmanızı rica ediyorum. Hiç kimse yaptığı işi küçümsemesin. Bu kurum, 70 yıldır ülkemizin en önemli kurumlarından biridir. Biz 70 Milyona sürekli yolu açık tutmak üzere; çalışıyoruz. Bu çok değerli bir çalışmadır. Bu bilinçle çalışmanızı istiyoruz. Ailemizden, zamanımızdan fedakarlık yaparak çalışıyoruz, karayolculuk budur, karayolculuk ruhu budur. Sizlere tekrardan kazasız belasız çalışmalar diliyorum."

İlhan Aytekin, Beypazarı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:46 Kaynak: AA
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