Karayolları Genel Müdürlüğü anlık yol durumu bilgisi paylaştı Açıklaması - Son Dakika
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Karayolları Genel Müdürlüğü anlık yol durumu bilgisi paylaştı Açıklaması

10.03.2022 22:57
Karayolları Genel Müdürlüğü anlık yol durumu bilgisi paylaştı Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Karaman-Mut Devlet yolu, Konya-Beyşehir yolu, Seydişehir-Akseki yolu, Ankara-Isparta yolu Akşehir-Yalvaç arasının, tır trafiğine çift yönlü olarak kapatıldığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Karaman-Mut Devlet yolu, Konya-Beyşehir yolu, Seydişehir-Akseki yolu, Ankara- Isparta yolu Akşehir- Yalvaç arasının, tır trafiğine çift yönlü olarak kapatıldığını bildirdi.

KGM'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, anlık yol durumu bilgisi aktarıldı.

Buna göre, Karaman-Mut Devlet yolu, Konya-Beyşehir yolu, Seydişehir-Akseki yolu, Ankara-Isparta yolu Akşehir-Yalvaç arası tır trafiğine çift yönlü olarak kapatıldı.

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Karayolları Genel Müdürlüğü, Seydişehir, Karaman, Akşehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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