Karayolları açıkladı: Deprem nedeniyle kapanan yollar ve alternatif güzergâhlar - Son Dakika
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Karayolları açıkladı: Deprem nedeniyle kapanan yollar ve alternatif güzergâhlar

07.02.2023 11:24
Karayolları açıkladı: Deprem nedeniyle kapanan yollar ve alternatif güzergâhlar

Karayolları Genel Müdürlüğü, deprem ve kar yağışı nedeniyle uaşıma kapanan yollar ve alternatif güzergahları paylaştı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin üzerinden 30 saatlik bir süre geçti. Kısa bir süre önce açıklanan son veriler deprem kaynaklı 3 bin 381 ölü ve 20 bin 426 yaralının olduğunu gözler önüne seriyor. Tabii bu durumda meydana gelen en büyük sorunlardan birisi de ulaşım. Karayolları Genel Müdürlüğü, deprem ve kar yağışı nedeniyle uaşıma kapanan yollar ve alternatif güzergahları paylaştı.

Deprem nedeniyle kapanan yollar ve alternatif güzergahlar

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bir başka deprem de 13.24'te ve 7.6 büyüklüğünde oldu. Bu sarsıntılar, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Malatya, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa ve Hatay'da da yıkıma neden oldu. Son olarak Karayolları Genel Müdürlüğü, deprem ve kar yağışı nedeniyle uaşıma kapanan yollar ve alternatif güzergahları paylaştı.

Karayolları açıkladı: Deprem nedeniyle kapanan yollar ve alternatif güzergâhlar

Kapalı YolAlternatif 1Alternatif 2Malatya- Gölbaşı Devlet Yolu(Malatya-Darende) Ayrım-Elbistan-Göksün-Kahramanmaraş YoluMalatya-Elazığ-Ergani-Siverek-Kahramanmaraş yoluBahçe-Gaziantep Batı Kavşağı Otoyolu Osmaniye-Gaziantep Devlet Yolu –Hatay-Reyhanlı Devlet YoluHatay-Kırıkhan-Reyhanlı Yolu –

Kahramanmaraş ve çevresindeki illerde görülen depreme ilişkin yeni kararlar alınmaya devam ediyor. Dün akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 günlük yas ilanı kararını imzaladığını duyurdu. Buna göre, bayrakların 12 Şubat 2023'e kadar yarıya çekileceği bildirildi.

Depremden etkilenen kişi sayısı açıklandı!

Erdoğan'ın imzaladığı kararda, "6 Şubat 203 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle yedi gün süreyle milli yas ilan edilmesi ile bütün yurtta ve dış temsilciliklerimizde 12 Şubat 2023 Pazar günü güneşin batışına kadar bayrakların yarıya çekilmesi uygun görülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Shiftdelete
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Karayolları Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Deprem, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Karayolları açıkladı: Deprem nedeniyle kapanan yollar ve alternatif güzergâhlar - Son Dakika

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