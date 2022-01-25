Türkiye'deki önemli karayolu güzergahlarındaki güncel yol durumu Karayolları Genel Müdürlüğü Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'nde 7/24 takip ediliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'deki önemli karayolu güzergahlarındaki güncel yol durumu, genel müdürlüğün Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'nde 7/24 takip ediliyor. Ülkedeki birçok nokta buradan kontrol edilerek adımlar atılıyor.

Merkezden izlenen 446 karla mücadele merkezinde ise 11 bin araç ve ekipman, 13 bine yakın personel, yoğun kar yağışına rağmen 24 saat esasıyla çalışıyor.

Güncel olarak Karayolları Genel Müdürlüğünün yaptığı yazılı açıklamada, Anadolu'dan İstanbul'a giden, yoğun kar yağışından dolayı çevre illerde bekletilen tırlar hariç, diğer araçların İstanbul Anadolu Yakası'na gidecek olanların trafiğe açıldığı, ancak zorunlu olmayanların trafiğe çıkmaması gerektiği belirtildi.

Trakya tarafından İstanbul'a girişlerin ise yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle kapatıldığı, araçların uygun bekleme alanlarında bekletileceği bildirildi. Trakya tarafından İstanbul yönüne gelecek olan sürücülerin trafiğe çıkmaması gerektiği de hatırlatıldı.

(Huzeyfe Tarık Yaman - Sadettin Aliusta/ İHA)