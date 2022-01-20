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Karayolları Genel Müdürlüğü kar nedeniyle kapanan yolları açma seferberliğine odaklandı - Son Dakika

Karayolları Genel Müdürlüğü kar nedeniyle kapanan yolları açma seferberliğine odaklandı

20.01.2022 11:53
Karayolları Genel Müdürlüğü kar nedeniyle kapanan yolları açma seferberliğine odaklandı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yurdun dört bir yanında kar nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), yurdun dört bir yanında kar nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, KGM tarafından bugün saat 11.00 itibarıyla yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Ankara- İstanbul Otoyolu'nda 46 kamyon, 1 kurtarıcı, 4 çekici, 18 yükleyici ve 290 personelin katılımıyla kar mücadelesi gerçekleştiriliyor.

Bu otoyolun yanı sıra dün bir ara ulaşıma kapanan Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda trafik akışı halen her iki yönde açık durumda bulunuyor.

Bingöl- Diyarbakır, Gürün- Darende, Arapgir-Kemaliye, Sivas- Malatya il sınırı-Arapgir, Arapgir-Keban ayrımı-Malatya, Şırnak-Eruh yolları ile Hakkari-Şırnak yolunun Çığlı- Ortaköy kesimi, Çaldıran-Doğubayazıt yolunun Tendürek Geçidi, Kangal-Gürün ve Kağızman- Ağrı yollarını ulaşıma açma çalışmaları ise devam ediyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğü, Malatya, Ankara, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karayolları Genel Müdürlüğü kar nedeniyle kapanan yolları açma seferberliğine odaklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karayolları Genel Müdürlüğü kar nedeniyle kapanan yolları açma seferberliğine odaklandı - Son Dakika
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