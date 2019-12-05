Son Dakika Haberleri: Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu: "2019 yılında toplam otuzsekiz çeşit üçyüzdoksanbir adet makine...
Son Dakika Güncel Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu: '2019 yılında toplam otuzsekiz çeşit üçyüzdoksanbir adet makine... - Son Dakika

Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu: "2019 yılında toplam otuzsekiz çeşit üçyüzdoksanbir adet makine...

6 saat önce

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun kürsüye çıkması Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun konuşması ANKARA - Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, KGM tarafından 2019 yılında alınan karla mücadele ve yol bakım makinelerinin hizmete alım töreninde konuştu.

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun kürsüye çıkması

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun konuşması ANKARA - Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, KGM tarafından 2019 yılında alınan karla mücadele ve yol bakım makinelerinin hizmete alım töreninde konuştu. (1)

Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu: 2019 yılında toplam otuzsekiz çeşit üçyüzdoksanbir adet makine...

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Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:04 Kaynak: AA
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