Son Dakika › Güncel › Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu: 'Kar mücadelesine yönelik hazırlıklarımızı yaptık' - Son Dakika
Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu: "Kar mücadelesine yönelik hazırlıklarımızı yaptık"
7 saat önce
Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun konuşması Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, KGM tarafından 2019 yılında alınan karla mücadele ve yol bakım makinelerinin hizmete alım töreninde konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:21 Kaynak: AA
Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun konuşması
Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, KGM tarafından 2019 yılında alınan karla mücadele ve yol bakım makinelerinin hizmete alım töreninde konuştu. (2)
Pastırma polemiğinin ardından şimdi de 'cağ kebabı kimin?' tartışması başladı Demirtaş'tan AK Parti'ye ağır sözler: AKP bitmiş, tükenmiş, geleceği ve vizyonu olmayan siyasi bir mevtadır Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Libya tepkisi: Sen niye bunun üzerinde bu kadar duruyorsun? Son dakika: Erdoğan'ın veto ettiği termik santral teklifi yeni haliyle Meclis'te kabul edildi