Son Dakika Haberleri: Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu: "Kar mücadelesine yönelik hazırlıklarımızı yaptık"
Son Dakika Güncel Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu: 'Kar mücadelesine yönelik hazırlıklarımızı yaptık' - Son Dakika

Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu: "Kar mücadelesine yönelik hazırlıklarımızı yaptık"

7 saat önce

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun konuşması Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, KGM tarafından 2019 yılında alınan karla mücadele ve yol bakım makinelerinin hizmete alım töreninde konuştu.

Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu'nun konuşması

Konuşmanın sona ermesi ANKARA - Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, KGM tarafından 2019 yılında alınan karla mücadele ve yol bakım makinelerinin hizmete alım töreninde konuştu. (2)

Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu: Kar mücadelesine yönelik hazırlıklarımızı yaptık

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:21 Kaynak: AA
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