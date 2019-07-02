Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu'ndan FSM Köprüsü'ndeki çalışmalarla ilgili açıklama

Karayolları Genel Müdürü (KGM) Abdülkadir Uraloğlu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki (FSM) çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunarak, "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne müdahale edilmeseydi, köprünün yapısal güvenliği çok zarar görecekti" dedi.

Karayolları Genel Müdürü (KGM) Abdülkadir Uraloğlu, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki (FSM) çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunarak, "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne müdahale edilmeseydi, köprünün yapısal güvenliği çok zarar görecekti" dedi.

Karayolları Genel Müdürü (KGM) Abdülkadir Uraloğlu, radyo programına telefonla bağlanarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki (FSM) çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Radyo Trafik Marmara'da yayınlanan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ve Radyo Trafik Genel Yayın Yönetmeni Cezayir Doğan'ın "Bilirkişi" programına telefon ile bağlanan Uraloğlu, canlı yayında FSM olmak üzere köprüler ile ilgili gündemdeki konulara dair önemli açıklamalarda bulundu.

"FSM MÜDAHALE EDİLMESEYDİ, KÖPRÜNÜN YAPISAL GÜVENLİĞİ ZARAR GÖRECEKTİ"

FSM Köprüsü'nde 17 Ağustos'a kadar sürecek olan çalışmalarla ilgili detayları anlatan Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu, FSM Köprüsü'nde birçok test yapıldığını ve bakım için müdahaleye gerek olduğunu söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü: "Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne müdahale edilmeseydi, köprünün yapısal güvenliği çok zarar görecekti. Köprüdeki çalışma planlaması yapılırken trafiğin en az olduğu zamanı seçtik. Her yapılan işin bir ömrü vardır. Biz asfaltı yaparken 20 yıllık ömrü olsun, 10 yılda bir de küçük bakım yaparız diye planlıyoruz. Ancak bizim öngörümüz dışında ağır tonajlı araç geçişi artarsa bu süreler kısalıyor. Bilindiği gibi 2016 yılına kadar tüm ağır araçlar FSM'yi kullanıyordu, bu da asfalta zarar verdi. FSM Köprüsü'yle ilgili durum budur."

"BUNDAN SONRAKİ YILLARDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR 5-10 GÜN İÇERİSİNDE BİTECEK"

FSM'deki çalışmanın 52 gün süreceğine de değinen Uraloğlu, "Neden 52 gün, çünkü kapsamlı bir çalışma ve bu süreçte tüm asfalt tabakası, izolasyon malzemeleri ve astar malzemeleri tamamen kazınıyor. Çatlak onarımları yapılıp genleşme derzleri değiştiriliyor. Söküm işleri sonrası ise kaynak ve tamirler yapılıp kumlama ve astar malzemeleri yerleştirilecek. İzolasyon çalışmasının ardından da 2 kat mastik asfalt yapılacak. Bu işlemler 2 yön için de bu süreçte uygulanacak. Şu an için planlarımızda bir aksama söz konusu değil. Bundan sonraki yıllarda yapılacak çalışmalar 5-10 gün içerisinde bitecek çalışmalar olacak. Gelecek planlarımızda FSM'den ağır tonajlı araç geçmediği için 20 yıl böyle bir bakım yapmak bulunmuyor." diye konuştu.

"KURBAN BAYRAMI'NDA MİLLETİMİZİN HASSASİYETLERİNİ DÜŞÜNEREK ÖNLEMLERİ ALACAĞIZ"

Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu, bayram tatilinde var olacak çalışma şartları konusunda konuşmak için erken olduğunu belirterek şu açıklamalarda bulundu: "Bayram için şimdiden konuşmak erken. Ama bayrama geldiğimizde milletimizin bayram hassasiyetini de düşünerek gerekli önlemleri alacağız."

"15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ'NDE EK ŞERİDİ DENEYEBİLİRİZ, OLMAZSA VAZGEÇERİZ"

FSM Köprüsü'nde yürütülen çalışmaların ardından meydana gelen trafik yoğunluklarını azaltmak için alınacak önlemler kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ek şerit açılacağı belirtilmişti. Uraloğlu ek şerit konusunda, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde açılması planlanan ek şeridin hem artısı hem de eksisi var. Ek şerit uygulamasını önümüzdeki günlerde bir deneyebiliriz. Duruma göre devam eder ya da ek şeritten vazgeçebiliriz" dedi.

"AVRASYA TÜNELİ VE YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDE İNDİRİME GİDİLMESİ GÜNDEMİMİZDE YOK"

2. köprü çalışmasının ardından artan trafik yoğunluğu, yaka değiştirme sürelerini de çok uzattı. Alternatif olarak kullanılan Avrasya Tüneli ve 3. köprü fiyatlarından indirim talep eden vatandaşlara yanıt, Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu'ndan geldi. Uraloğlu, "Avrasya Tüneli ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde bir indirime gidilmesi şuanki gündemimizde yok. Çalışma kısa süreli bir çalışma olduğu için gündeme almıyoruz" diye konuştu.

"İSTANBUL-İZMİR KARAYOLUNUN TAMAMI BU YAZ SONUNDA AÇILMIŞ OLACAK"

Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, "İstanbul-İzmir karayolunun tamamı bu yaz sezonu içerisinde tamamen açılmış olacak. Yol tamamlandığında büyük zaman kazanılacak ve bu yol ile İstanbul-İzmir arası 3-3,5 saate inecek" şeklinde konuştu.

"TEM İZMİT-ADAPAZARI HATTINDA SÜREN ÇALIŞMALAR GECEYE ALINIYOR"

TEM İzmit-Adapazarı arasında uzun zamandır devam eden üst yapı yenileme çalışmalarında, saat 06.30-18.30 saatleri arasında TEM Ankara yönü trafiğe kapatılıyor. Halihazırda devam eden çalışmaların Kurban Bayramı'na kadar bitirileceğini belirten Karayolları Genel Müdürü Uraloğlu "İzmit-Adapazarı arasında TEM'deki çalışma yaklaşık 25 km'lik bir mesafede yapılıyor. Bu yolda bundan sonrasında mevsim şartları uygun olduğu için gece çalışmaya başlayacağız ve bayramdan önce bakım çalışmaları sona erecek" dedi.

(İHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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