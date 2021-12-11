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Karayolları İstanbul'da arsa satacak - Son Dakika

Karayolları İstanbul'da arsa satacak

11.12.2021 09:36
Karayolları İstanbul'da arsa satacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, mülkiyeti kendisine ait İstanbul Sultanbeyli'de bulunan bir taşınmazın satışı için ihaleye çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, mülkiyeti kendisine ait İstanbul Sultanbeyli'de bulunan bir taşınmazın satışı için ihaleye çıktı.

Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Abdurrahman Mahallesi hudutları dahilinde bulunan mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait 4 bin 986,42 metrekare yüzölçümlü 5551 ada 16 parsel sayılı taşınmazın satışı yapılacak.

Tahmini bedelin 52 milyon 357 bin 410 lira olarak belirlendiği ihale, "kapalı teklif usulü" ile 24 Aralık Cuma günü saat 10.00'da Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İstekliler, ihale dokümanını Müdürlükte görebilecekleri gibi 300 lira karşılığında temin edebilecek.

Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karayolları İstanbul'da arsa satacak - Son Dakika


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