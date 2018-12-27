Son Dakika Haberleri: Karayolları Kanun Teklifi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören Kanun Teklifi Kabul Edildi.

Karayolları Kanun Teklifi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören Kanun Teklifi Kabul Edildi.

45 dakika önce

IHAAW020623-SIY/27-12-2018- Karayolları Kanun Teklifi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik öngören Kanun Teklifi kabul edildi.

Karayolları Kanun Teklifi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören Kanun Teklifi Kabul Edildi., System.String[]
IHAAW020623-SIY/27-12-2018

- Karayolları Kanun Teklifi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik öngören Kanun Teklifi kabul edildi. 27.12.2018 02: 06: 23 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:12 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Politika
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