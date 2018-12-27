Karayolları Kanun Teklifi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Öngören Kanun Teklifi Kabul Edildi.
45 dakika önce
IHAAW020623-SIY/27-12-2018- Karayolları Kanun Teklifi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik öngören Kanun Teklifi kabul edildi.
IHAAW020623-SIY/27-12-2018
- Karayolları Kanun Teklifi ile Bazı Kanunlarda Değişiklik öngören Kanun Teklifi kabul edildi. 27.12.2018 02: 06: 23 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:12 Kaynak: İHA
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