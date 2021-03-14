Karayolları Kars-Çıldır yolunda kar temizlemesi yapıyor - Son Dakika

Kars'ta etkili olan kar yağışının ardından karayolları ekiplerince yollarının karını temizleniyor.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı karlı mücadele ekipleri, Kars-Çıldır Karayolu'nun Taşbaşı Köyü mevkiinde kar temizleme çalışması başlattı.

Greyderlerle yol kenarına yığılan kar, rotatif aracılığıyla metrelerce uzağa savrularak kaldırılıyor. Kars'ta kış aylarında özellikle sürücülerin korkulu rüyası haline gelen Kars-Çıldır yolunun sürekli trafiğe açık kalması için karayolları ekipleri 7-24 görev yapıyor.

Yol kenarlarında yığılan kar rotatif aracığıyla temizlenirken, ekipler greyderlerle yollarının kar ve buzunu temizliyor. Karayolları ekiplerinin çalışmaları vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor.

Kars-Çıldır- Gürcistan karayolunu kullanan sürücüler, "Karayolları ekipleri yolu kısa sürede açtı. Şuan da kar temizliği yapıyor. Kendilerine çalışmalarında başarılar dileriz" dediler.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekiplerince Kars-Çıldır ve Kars- Göle, Kars-Digor- Iğdır arasında çalışma yürütülüyor. Ekipler, yollarının karını temizleyerek, yolları sürekli ulaşıma açık tutuyor. - KARS