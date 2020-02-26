Karayolları Kars-Digor-Iğdır yolunda kar temizlemesi yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Karayolları Kars-Digor-Iğdır yolunda kar temizlemesi yapıyor - Son Dakika

Karayolları Kars-Digor-Iğdır yolunda kar temizlemesi yapıyor

6 saat önce

Kars'ta etkili olan kar yağışının ardından karayolları ekiplerince yollarının karını temizleniyor.

Karayolları Kars-Digor-Iğdır yolunda kar temizlemesi yapıyor, System.String[]

Kars'ta etkili olan kar yağışının ardından karayolları ekiplerince yollarının karını temizleniyor.


Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı karlı mücadele ekipleri, Kars-Digor- Iğdır Karayolu'nun Hanlar Geçidi'nde kar temizleme çalışması başlattı. Greyderlerle yol kenarına yığılan kar, rotatif aracılığıyla metrelerce uzağa savrularak kaldırılıyor.


Kars'ta kış aylarında özellikle sürücülerin korkulu rüyası haline gelen Hanlar Geçidi'nin sürekli trafiğe açık kalması için karayolları ekipleri 7-24 görev yapıyor. Yol kenarlarında yığılan kar rotatif aracığıyla temizlenirken, ekipler greyderlerle yollarının kar ve buzunu temizliyor.


Karayolları ekiplerinin çalışmaları vatandaşlar arasında da memnuniyetle karşılanıyor. Kars-Iğdır karayolunu kullanan sürücüler, "Burada araçlarımızla kalmıştık. Karayolları ekipleri yolu kısa sürede açtı. Şuan da kar temizliği yapıyor. Kendilerine çalışmalarında başarılar dileriz" dediler.


Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekiplerince Kars-Digor-Iğdır, Kars-Susuz- Ardahan, Kars- Çıldır ve Kars- Göle arasında çalışma yürütülüyor. Ekipler, yollarının karını temizleyerek, yolları sürekli ulaşıma açık tutuyor. - KARS

Digor, Iğdır, Kars, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Nişanlısını vahşice öldüren Zehra, "Ben bıçak güzeliyim" paylaşımı yapmış
'Martı'nın 18 yaş kuralına uyan yok! 14 yaşındaki çocuk kullanırken görüntülendi Canlı yayında "Elimde belgeleri var" deyip duyurdu: Koronavirüs korkutmaya yönelik bir virüs Yuvada çalışan kadın, istismar ettiği 13 yaşındaki çocuktan bebek dünyaya getirdi

Son Dakika Haberleri
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 21:22:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karayolları Kars-Digor-Iğdır yolunda kar temizlemesi yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]