Son Dakika Haberleri: Karayolları Kars'ta Yollara Yama Atıyor

Karayolları Kars'ta Yollara Yama Atıyor

18 dakika önce

Kars'ta kış şartlarından dolayı bozulan şehir içi yollarının bazı kesimlerine Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yama atılıyor.

Karayolları Kars'ta Yollara Yama Atıyor, System.String[]
Kars'ta kış şartlarından dolayı bozulan şehir içi yollarının bazı kesimlerine Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yama atılıyor.

Kars Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, havaların ısınması ile birlikte kış mevsiminden dolayı bozulan yolların bakım ve onarım çalışmalarına başladı.

Şehir içinde bozulan yolları rotmiks (asfalt yama) malzeme ile onaran ekipler çukurları dolduruyor.

Belediyenin yerine Karayollarının yamaları doldurması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, çalışmaların havaların sıcaklık duruma göre devam edeceği öğrenildi. - KARS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 04:03 Kaynak: İHA

Kars, Yaşam
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