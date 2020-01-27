Karayolları menfez ve su kanallarını temizliyor - Son Dakika

Karayolları Bandırma 146. Bölge Şefliği ekiplerince, Erdek-Bandırma (üst) karayolu üzerinde yer alan menfezlerin ve su kanallarının temizliğine başlandı.



Temizlik çalışmalarının tamamlanması ile menfezler ile su kanallarındaki yağmursuyu akışı sağlıklı hale gelecek. Geçtiğimiz günlerde bölgede yaşanan aşırı yağmur yağışları sonrası, moloz atıklarla dolan Erdek-Bandırma karayolu üzerinde bulunan menfezler ve su kanallarında Karayolları Bandırma 146. Bölge Şefliği ekiplerince iş makinaları eşliğinde temizlik çalışmaları başlatılarak su akışının sağlıklı hale getirilmesine çalışıyor. - BALIKESİR