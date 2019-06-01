KARAYOLLARI'NA AİT KÖPRÜ VE OTOYOLLAR 10 GÜN ÜCRETSİZ
7 dakika önce
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Ramazan Bayramı tatili boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait köprü ve otoyolların ücretsiz oldu.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 12:57 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA
Ramazan Bayramı tatili boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait köprü ve otoyolların ücretsiz oldu. Bu geceyarısından itibaren 10 Haziran sabah saat 7'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.
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