KARAYOLLARI'NA AİT KÖPRÜ VE OTOYOLLAR 10 GÜN ÜCRETSİZ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA

Ramazan Bayramı tatili boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait köprü ve otoyolların ücretsiz oldu. Bu geceyarısından itibaren 10 Haziran sabah saat 7'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.

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