Karayolları'na ait köprü ve otoyollar 10 gün ücretsiz
9 dakika önce
RAMAZAN Bayramı tatili boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait köprü ve otoyolların ücretsiz oldu.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:24 Kaynak: DHA
RAMAZAN Bayramı tatili boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü
'ne ait köprü ve otoyolların ücretsiz oldu. Bu geceyarısından itibaren 10 Haziran sabah saat 7'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait köprü ve otoyollar ücretsiz olacak.
- İstanbul
Pentagon, Türkiye'nin S-400'ler için ortak çalışma grubu kurulması önerisini reddetti
İftara giden aile kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
KGM'nin işlettiği otoyol ve köprüler 9 gün boyunca ücretsiz olacak
Erdoğan, İstanbul seçimiyle ilgili konuştu: Ortada başka bir oyun var