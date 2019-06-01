Son Dakika Haberleri: Karayolları'na ait köprü ve otoyollar 10 gün ücretsiz
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Karayolları'na ait köprü ve otoyollar 10 gün ücretsiz

9 dakika önce

RAMAZAN Bayramı tatili boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait köprü ve otoyolların ücretsiz oldu.

Karayolları'na ait köprü ve otoyollar 10 gün ücretsiz, System.String[]
RAMAZAN Bayramı tatili boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait köprü ve otoyolların ücretsiz oldu. Bu geceyarısından itibaren 10 Haziran sabah saat 7'ye kadar Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:24 Kaynak: DHA
Karayolları Genel Müdürlüğü, Güncel
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