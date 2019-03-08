Karayolları'ndan Bilecik'teki Toprak Kaymasına İlişkin Açıklama

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Bilecik Şehir Mezarlığı'nda yaşanan toprak kaymasına ilişkin açıklama yaptı.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Bilecik Şehir Mezarlığı'nda yaşanan toprak kaymasına ilişkin açıklama yaptı.



Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından Bilecik Şehir Mezarlığı'nda yaşanan toprak kaymasına ilişkin açıklama yapıldı. Heyelanın Yenişehir-Bilecik-Küplü yolunun 23,4 ile 23,5. kilometreleri arasında meydana geldiği ve bu kesimde bölünmüş yol yapım çalışmalarının 2003 yılında tamamlandığı belirtilen açıklamada, "2015 yılının Mart ayında yolun banketinden başlayıp kuzey yönde gelişen heyelan, yolun banketinde yapılan 30 metre boyunda 120 santim çapında çift sıra kazık imalatı ve heyelanın topuk kısmında yapılan 25 metre boyunda, 120 santim çapında tek sıra fore kazık imalatı ile stabil hale getirilmiştir. Yapılan çalışmaların ardından günümüze kadar herhangi bir stabilite problemi yaşanmamıştır. Ancak, 2019 yılındaki yağışlarla zemin suya doygun hale gelerek hareket etmiş ve mezarlık alanına kadar ulaşmıştır. Söz konusu hareket, tek sıra fore kazık imalatı yapılan kesimin kuzeyinde meydana gelmiş olup, yola herhangi bir etkisi bulunmamaktadır" denildi. - ANKARA

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