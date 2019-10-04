Son Dakika Haberleri: Karayolları, selde tıkanan gideri açtı
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Karayolları, selde tıkanan gideri açtı

40 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde tıkanan yağmur giderleri açılıyor.

Karayolları, selde tıkanan gideri açtı, System.String[]

Bursa'nın İznik ilçesinde tıkanan yağmur giderleri açılıyor.


Boyalıca Mahallesi'nde yağış sebebiyle yollun altındaki su gideri Karayolları ekipleri tarafından açıldı Şiddetli yağan yağmur sebebiyle sellerden kapanan su gideri Karayolları ekiplerince açıldı. Boyalıca girişinde yolun altından geçen su gideri her şiddetli yağış sonrası toprak ve çakıl taşlarıyla kapanıyordu. Karayolları ekiplerinin geç saatlere kadar süren çalışması sonunda su kanalı açıldı. - BURSA

Boyalıca, İznik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:53 Kaynak: İHA
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