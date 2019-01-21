Karayolları sürücüleri uyardı
42 dakika önce
KGM, "Kar ve tipinin yoğun olduğu koşullarda, yol kullanıcıları ve kara yolu ekiplerinin can güvenliği açısından seyahatte ısrarcı olunmamalı ve kapatılan yola kesinlikle girilmemeli" açıklamasında bulundu.
KGM, "Kar
ve tipinin yoğun olduğu koşullarda, yol kullanıcıları ve kara yolu ekiplerinin can güvenliği açısından seyahatte ısrarcı olunmamalı ve kapatılan yola kesinlikle girilmemeli" açıklamasında bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:25
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