Son Dakika Haberleri: Karayolları sürücüleri uyardı

Karayolları sürücüleri uyardı

42 dakika önce

KGM, "Kar ve tipinin yoğun olduğu koşullarda, yol kullanıcıları ve kara yolu ekiplerinin can güvenliği açısından seyahatte ısrarcı olunmamalı ve kapatılan yola kesinlikle girilmemeli" açıklamasında bulundu.

Karayolları sürücüleri uyardı, System.String[]
KGM, "Kar ve tipinin yoğun olduğu koşullarda, yol kullanıcıları ve kara yolu ekiplerinin can güvenliği açısından seyahatte ısrarcı olunmamalı ve kapatılan yola kesinlikle girilmemeli" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:25 

Kar, Ekonomi
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