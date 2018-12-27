Son Dakika Haberleri: Karayolları Trafik Kanun Teklifi Kabul Edildi

Karayolları Trafik Kanun Teklifi Kabul Edildi

46 dakika önce

Karayolları Trafik Kanun Teklifi kabul edildi.

Karayolları Trafik Kanun Teklifi Kabul Edildi, System.String[]
Karayolları Trafik Kanun Teklifi kabul edildi.

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kanun teklifinde, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde göreve başlayan memurlar görevleri süresince Polis Sandığı'nın daimi ortağı olacağı öngörülüyor.

Ziraat Odaları Birliği üyelik aidatlarında değişiklik öngörülüyor.

2019 yılında trafik cezalarının arttırmayacak.

Boğaziçi sahil şeridi ve öngörüm bölgesine ait kroki ile sınır ve koordinat listesi kısmi olarak değiştiriliyor.

2/11/2016 tarihinden maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü idari para cezası verilmeyecek, verilenler tebliğ edilmeyecek, tahsilatından vazgeçilecek.

Emlak vergisi ve Belediye Gelirleri kanunu uyarınca alınması gereken harç ve katılım payları ile içme ve kullanma suyu bedelleri 31/12/2022 tarihine kadar alınmayacak.

TBMM 'de çalışan kavaslardan 5 yıl görevini sürdürenler, kavas ünvanlı kadrolara atanmış sayılırlar.

pay sahibi sayısı en az beş yüz olan kooperatiflerin veya kendilerine ortak olan kooperatiflerin pay sahibi sayısı tek başına veya tplam olarak en az beş yüz olan kooperatif birlikleri veya kooperatif merkez birliklerinin kontrolüne sahip olduğu ve en az 50 milyon TL satış hasılatı yapmış olan anonim ortaklıklarının payları halka arz olunmuş sayılacak.

YSK üyelerinin görev süreleri uzatılıyor.

7143 sayılı kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarları ödemeyenler 2019 Şubat ayı sonuna kadar ödemesi ön görülüyor. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 02:11 Kaynak: İHA

Polis, Emniyet Genel Müdürlüğü, Politika
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