Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'de
9 saat önce
Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu.
Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu.
Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kanun teklifinde, 2019 yılında Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan fiillerle uygulanan ceza tutarlarının arttırılmaksızın devam edeceği ön görülüyor.
Boğaziçi sahil şeridi ve öngörülen bölgesi içerisinde belirlenen alanlardaki taşınmaz maliklerin yapı kayıt belgesinden faydalanması amaçlanıyor.
Belirli zaman aralığında araç sınıfları itibariyle geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü'nü geçen kişilere verilen cezalardan vazgeçilmesi ön görülüyor.
14 büyükşehir ve 27 ilçede içme suları ve kullanma suları için verilen istisna 2022 yılına kadar uzatılması planlanıyor. Yüksek Seçim Kurulu
üyelerinin görev süreleri 2020 ve 2023 yıllarına çekiliyor. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:11 Kaynak: İHA
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