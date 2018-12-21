Son Dakika Haberleri: Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'de

Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'de

9 saat önce

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu.

Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'de, System.String[]
Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu.

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Kanun teklifinde, 2019 yılında Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan fiillerle uygulanan ceza tutarlarının arttırılmaksızın devam edeceği ön görülüyor.

Boğaziçi sahil şeridi ve öngörülen bölgesi içerisinde belirlenen alanlardaki taşınmaz maliklerin yapı kayıt belgesinden faydalanması amaçlanıyor.

Belirli zaman aralığında araç sınıfları itibariyle geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü geçen kişilere verilen cezalardan vazgeçilmesi ön görülüyor.

14 büyükşehir ve 27 ilçede içme suları ve kullanma suları için verilen istisna 2022 yılına kadar uzatılması planlanıyor.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:11 Kaynak: İHA

Politika
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