Trafikte yeni dönem: Yolcu ve taşıt kuralları değişti

Karayolları Trafik Yönetmeliği, bugün Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme ile birlikte değiştirildi. Burada yeni toplu taşıma kurallarından motosiklet, bisiklet ve elektrikli scooter kullanımına kadar birçok detaya yer verildi.

Resmi Gazete'de yayınlandı! Karayolları Trafik Yönetmeliği değişti

Karayolları Trafik Yönetmeliği üzerinde yapılan değişiklikler neticesinde hem sürücüleri hem de toplu taşımada yolculuk eden vatandaşları ilgilendiren bazı kurallar hayatımıza girdi. Örneğin, artık minübüs, otobüs ve taksilerde tüm yolcular emniyet kemeri takmak zorunda olacak.

Tüm yolcuların kemerleri takılmadan araçlar harekete geçemeyecek. Kurala uymayan kişiler ise polise bildirilecek. Ayrıca olası bir kaza durumunda sigorta şirketleri kemer takılmaması durumunu yolcu hatası olarak tanımlayarak tazminat davası açabiliyor.

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Fakat özellikle yaşı eskiyen araçlarda bu donanım olmayabiliyor veya düzgün çalışmayabiliyor. Dolayısıyla artık yapılacak denetimlerle birlikte bu araçlarda sorunsuz bir şekilde çalışan kemer sistemleri olmadığı durumlarda trafikten men edilebilecek.

Buna ek olarak, çocuklara özel emniyet kemerlerinin de olması zorunlu bir hale geldi. Taksilerde en az 1 adet olacak şekilde, emniyet kemeri bulundurması zorunlu araçlarda koltuk sayısının en az 10'da 1'i kadar çocuk bağlama sistemi olması gerekiyor.

Tabii trafikte yalnızca toplu taşıma araçları bulunmuyor. Bu son düzenleme ile birlikte motosiklet, elektrikli scooter ve bisikletler için de bazı detaylar mevcut. Örneğin, bu üç aracın sürücülerine gözü dış tesirlere karşı koruyacak, görüşe engel olmayacak, normal görüşü bozmayacak renkli veya renksiz koruma gözlüğü takma koşulu getirildi. Tabii mevcut kaskta halihazırda bir göz koruması var ise gerek olmayacak.

Düzenleme ile birlikte mevzuata şu maddeler eklendi:

"Taşıt" kısmında yer alan "Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisiklet (Sürücüsü bir çerçeve veya karoseri ile korunanlar hariç)" ibaresi "Motorlu bisiklet, motosiklet, bisiklet ve elektrikli bisiklet (Sürücüsü bir çerçeve veya karoseri ile korunanlar hariç)" şeklinde,

"Durum ve Nitelikleri" kısmında yer alan "Sürücüler için; gözü dış tesirlere karşı koruyacak, görüşe engel olmayacak, normal görüşü bozmayacak renkli veya renksiz (Koruma başlığının gözlüğü varsa ayrıca gözlük aranmaz) olacaktır." ibaresi "Sürücüler için; gözü dış tesirlere karşı koruyacak, görüşe engel olmayacak, normal görüşü bozmayacak renkli veya renksiz (Koruma başlığında koruma gözlüğü olması durumunda ve bisiklet sürücülerinde koruma gözlüğü aranmaz) olacaktır." şeklinde,

"Taşıt" kısmında yer alan "Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosiklet" ibaresi "Bisiklet, elektrikli bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosiklet" şeklinde,

"Teçhizat" kısmında yer alan; "Reflektif işaret" ibaresi "Reflektif kıyafet (yelek vb.)" şeklinde,

"Durum ve Nitelikleri" kısmında yer alan "Sürücüler ve taşınması halinde yolcular için, gece seyahatlerinde görünürlüklerini sağlayacak şekilde giyinecekler veya giysilerine reflektif işaret takacaklardır." ibaresi "Sürücüler ve taşınması halinde yolcular için, gece seyahatlerinde görünürlüklerini sağlayacak şekilde reflektif yelek vb. giyineceklerdir."

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