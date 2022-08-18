MOTOSİKLET, BİSİKLET VE SKUTER SÜRÜCÜLERİNE 'REFLEKTİF' ZORUNLULUĞU - Son Dakika
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MOTOSİKLET, BİSİKLET VE SKUTER SÜRÜCÜLERİNE 'REFLEKTİF' ZORUNLULUĞU

18.08.2022 18:10
MOTOSİKLET, BİSİKLET VE SKUTER SÜRÜCÜLERİNE 'REFLEKTİF' ZORUNLULUĞU

KARAYOLLARI Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle motosiklet, bisiklet, elektrikli bisiklet, elektrikli skuter ve motorlu bisiklet sürücülerinin akşam saatlerinde reflektif olan giysileri giymesi zorunlu oldu.

KARAYOLLARI Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle motosiklet, bisiklet, elektrikli bisiklet, elektrikli skuter ve motorlu bisiklet sürücülerinin akşam saatlerinde reflektif olan giysileri giymesi zorunlu oldu. İleri Sürüş Eğitmeni Zafer Akçay, "Yeni yasaya göre gece yola çıkan motosiklet sürücüleri reflektif yelek veya ceket giymek zorundalar. Ben gündüz de reflektif yeleği tavsiye ediyorum. Görünmek bizim görevimiz, motosiklet hala sürücülerin algısında değil. Yolcu varsa o da giyecek" dedi.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle trafikte yeni önlemler alındı. Yönetmelik kapsamında Otobüs, minibüs ve taksilerde "çocuk bağlama sistemleri" zorunlu hale getirildi. Tüm yolcular emniyet kemeri takmadan harekete izin verilmeyecek. Motosiklet, bisiklet motorlu bisiklet ve elektrikli skuter kullananlar ise gece saatlerinde reflektör olan giysiler giyecek.

Motosikletler için kullanılan reflektif olan yeleklerin satış fiyatı ise, 150 TL'den başlıyor. İşçiler tarafından kullanılan ve diğerlerine göre daha uygun olan reflektif yelekleri ise 30 TL'den satılıyor.Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikteyse konu ile ilgili "Sürücüler ve taşınması halinde yolcular için, gece seyahatlerinde görünürlüklerini sağlayacak şekilde reflektif yelek vb. giyineceklerdir" denildi. Yönetmelikte aynı zamanda motosiklet sürücülerine gözü koruyacak materyalleri giyme ve takma zorunluluğu da getirildi.

"MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİNİ DAHA GÖRÜNÜR HALE GETİREBİLMEK İÇİN YAPILAN BİR ÇALIŞMA" İleri Sürüş Eğitmeni Zafer Akçay "Geceleri zaten gözükmeyen motosikletler iyice görünmüyorlar. Motosiklet sürücülerini daha görünür hale getirebilmek için yapılan bir değişiklik bu. Yeni yasaya göre gece yola çıkan motosiklet sürücüleri reflektif yelek veya ceket giymek zorundalar. Ben gündüz de reflektif yeleği tavsiye ediyorum. Görünmek bizim görevimiz, motosiklet hala sürücülerin algısında değil. Yolcu varsa o da giyecek" dedi.

"SÜRATLİ MOTOR KULLANMIYORSANIZ REFLEKTÖRLÜ İŞÇİ YELEĞİ DE İŞ GÖRÜR" Zafer Akçay "Gözlük zorunluluğu da var. Bu yeleklerin ceketlerin fiyat aralığı geniş bir makas. Çok ucuzu da var çok pahalısı da var. Motosiklet için reflektif yelek aranınca 250 liradan bin 500 liraya kadar çıkabiliyor. Reflektif yelek diye aranırsa işçilerin giydiği yelekler de aynı işi görür. Eğer süratli motor kullanmıyorsanız o yelek de aynı işi görür. O yelekler de yaklaşık 30 liradan satışa sunuluyor. Bu 30 liralık yelek can kurtarabilir. Bana kalırsa motosiklet sürücüleri reflektif olan giysileri 24 saat giymeli ama güneş batımından itibaren giyilmeli" diye konuştu.

"BENCE MOTORCU ARKADAŞLARIN YASA OLMASA DA BUNLARI GİYMESİ ŞART" Moto aksesuar satıcısı Şükrü Büyükbay "Reflektör trafikte farkındalık yaratır. Motorcu arkadaşlarımızın bunları giymesi bence şart. Yasa olmasa da bunları motorcuların giymesi gerekiyor. Bu bantlar reflektör, ışık vurunca parlar bunlar. Şu anda yeleğin bizdeki minimum fiyatı 450 TL. Reflektörlü montlar  da bin 200 liradan başlıyor" dedi.

Görüntü dökümü---------------------Motosiklet kıyafetleri -Motosiklet detaylar -Motosiklet kullanırken sürücünün detayı -Zafer Akçay ile röportaj -Muhabir anonsu(Yalın Onat ERGÖR) -Reflektifli yeleklerden detaylar -Motorcu ekipmanlarından detaylar -Şükrü Büyükbay ile röportaj

-Genel ve detaylar


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Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Motosiklet, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MOTOSİKLET, BİSİKLET VE SKUTER SÜRÜCÜLERİNE 'REFLEKTİF' ZORUNLULUĞU - Son Dakika

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SON DAKİKA: MOTOSİKLET, BİSİKLET VE SKUTER SÜRÜCÜLERİNE 'REFLEKTİF' ZORUNLULUĞU - Son Dakika
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