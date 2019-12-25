Karayolları yeni binasına taşındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karayolları yeni binasına taşındı - Son Dakika

Karayolları yeni binasına taşındı

6 saat önce

Kırşehir'de, karayolları 61. Şube Şefliği yapımı tamamlanan yeni hizmet binasına taşındı.

Karayolları yeni binasına taşındı, System.String[]

Kırşehir'de, karayolları 61. Şube Şefliği yapımı tamamlanan yeni hizmet binasına taşındı.


Vali İbrahim Akın, Karayolları 61. Kırşehir Şube Şefliği'nin yapımı tamamlanan hizmet binasında incelemelerde bulundu.


Vali İbrahim Akın, Karayolu ulaşımının sorunsuz sağlanması için çalışan Karayolları Şefliğinin daha modern bir binada hizmet vermeye başladığını söyledi.


İçinde bulunulan kış şartlarında vatandaşların yolculuklarını güvenli bir şekilde tamamlamaları için gereken önlemleri aldıklarını belirten Vali Akın, "Karayolları 61. Kırşehir Şube Şefliği, Kayseri- Ankara yolu üzerinde yer alan bir binada hizmet vermekteydi. Şefliğimiz bundan sonra, yapımı tamamlanan yeni binasında hizmetlerine devam edecektir. Kurum çalışanlarımıza yeni hizmet binasının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımızın yolculuklarını güvenli bir şekilde tamamlamaları için görev alanına göre Karayolları teşkilatımız ve ilgili kurumlarca her türlü tedbiri almış bulunuyoruz. Kış aylarında, vatandaşlarımızın ulaşım ve seyahatlerinde can ve mal güvenliğini sağlamak adına alınan bu tedbirlerin icrasını da yakından takip ediyoruz" dedi.


Karayolları Kayseri 6. Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhaş da konuşmasında yürütülen karayolları çalışmaları ve kış mevsimi nedeniyle alınan tedbirler hakkında teknik bilgiler verdi.


Program, yeni kamu binasında yapılan incelemenin ardından sona erdi. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 03:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'de en ucuz arsa bedeli Kayseri Serbest Bölgesi'nde
Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı Çin'in akıllı şehirlerinin vatandaşlarına maliyeti ne?

Son Dakika Haberleri
21:46 AFAD, İdlib'de insani yardımlara devam ediyor - Son Dakika
21:45 Göksun ilçesine kar yağışı nedeniyle 24 saattir elektrik verilemiyor - Son Dakika
21:44 Esenyurt'ta hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı (1) - Son Dakika
21:44 Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika
21:39 Azerbaycan'da İHA'ya ödül - Son Dakika
20:42 Adana ve Kahramanmaraş'ta bazı ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi - Son Dakika
19:20 Eşini muayene eden doktor, kızı hakkındaki kötü gerçeği öğrendi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 21:47:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karayolları yeni binasına taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]