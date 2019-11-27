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Son Dakika 3. Sayfa Karayollarına ait eşyaları çalan hırsızlar kaçamadan yakalandı - Son Dakika

Karayollarına ait eşyaları çalan hırsızlar kaçamadan yakalandı

7 saat önce

Karayollarına ait eşyaları çalan hırsızlar kaçamadan yakalandıBURSA - Bursa'da Karayollarına ait 400 metre tel, demir boruları ve çok sayıda bariyer kutularını, kamyonla çaldığı iddia edilen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Karayollarına ait eşyaları çalan hırsızlar kaçamadan yakalandı

BURSA - Bursa'da Karayollarına ait 400 metre tel, demir boruları ve çok sayıda bariyer kutularını, kamyonla çaldığı iddia edilen 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kamyonu kullanmak için kurduğu elektrik anahtarıyla çalıştırdığı düz kontak sistemi görenleri hayrete düşürdü.

Bursa'da 2 şüpheli yol kenerında bulunan Karayolları Genel Müdürlüğüne ait eşyaları çalarken farkedilerek kaçmaya başladı. Durumun polis ekiplerine bildirilmesinin üzerine harekete geçen motorize yunus ekipleri, 2 kilometrelik takibin ardından hırsızlık olayına karışan kamyonu Avrupa Konseyi Bulvarı üzerinde durdurdu. Kamyon içerisinde bulunan A.K. ve T.D.'nin üzerinde uyuşturucu çıkarken çok sayıda da hırsızlık suçundan sabıkalarının bulunduğu tespit edildi. Çalıntı olduğu iddia edilen demirleri incelemek için karayolları ekiplerine bilgi verdi. Karayolları ekiplerinin kamyondaki 400 metre ve demir boruların karayollarına ait olduğunu teşhis etmesinin ardından 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ayrıca şüphelilerin bulunduğu kamyonun çalıştırılmak için lambaları yakmak için kullanılan elektrik anahtarıyla kurdukları düz kontak sistemi ise görenleri hayrete düşürdü.

Karayollarına ait eşyaları çalan hırsızlar kaçamadan yakalandı

Bursa, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:47 Kaynak: İHA
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