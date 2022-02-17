Üye Girişi
Karayollarına ait tel örgüleri çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Karayollarına ait tel örgüleri çalan 2 şüpheli yakalandı

17.02.2022 20:55

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde Karayollarına ait tel örgüleri çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde Karayollarına ait tel örgüleri çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda (TAG) motosikletli 2 kişinin Karayollarına ait telleri kestiklerini gören sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler, M.E.H. idaresindeki 01 MA 9944 plakalı sepetli motosikleti Kabasakal Mahallesi'nde durdurdu. Motosiklette 2 çuvalda tel örgü ele geçirildi.

M.E.H. ve beraberindeki R.E.H. gözaltına alındı.

Karayollarına ait tel örgüleri çalan 2 şüpheli yakalandı
Karayollarına ait tel örgüleri çalan 2 şüpheli yakalandı
Karayollarına ait tel örgüleri çalan 2 şüpheli yakalandı

YORUMLAR
500

Gaziantep, Çukurova, Tarsus, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karayollarına ait tel örgüleri çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:45 KKTC'de öldürülen Falyalı cinayetinden yeni görüntüler! Mustafa Söylemez'in olay öncesi ve sonrası neler yaptığı anlaşıldı
20:13 Son Dakika: Ülkemizde 17 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 258 kişi hayatını kaybetti 92 bin 406 yeni vaka belirlendi
20:07 Milli futbolcu Enes Ünal ayın futbolcusu seçildi! İnanılmaz performansa İspanyollar sessiz kalamadı
20:04 Kuzey Almanya'da etkili olan fırtına seyir halindeki feribotun camlarını patlattı
19:27 Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe, Slavia Prag'ı karşılaşmasının ilk 11'leri netleşti!
19:23 Karadeniz'de kritik alarm! Ukrayna-Rusya gerginliğinde İspanya'ya ait savaş uçakları havalandı
19:08 Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun ardından açıklama yaptı: Hastaneye yatışlarda yüzde 28 azalma görüldü
18:43 Ünlü futbolcunun hareketleri tepki çekti! Kulübün kadın çalışanını canlı yayında resmen taciz etti
18:14 HDP'li Semra Güzel'le ilgili yeni gelişme! Dokunulmazlığın kaldırılması kararı Meclis'ten çıkacak
18:11 Muslera ne zaman formasına kavuşacak! İşte tecrübeli kalecinin sahalara döneceği tarih
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 21:01:38. #1.12#
SON DAKİKA: Karayollarına ait tel örgüleri çalan 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement