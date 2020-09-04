Karayollarına ait tır kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika

Karayollarına ait tır kaza yaptı: 1 yaralı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne ait tır, yoldan çıkarak ağaçlara çarptı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne ait tır, yoldan çıkarak ağaçlara çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Daday'da Salih K. (43) yönetimdeki Kastamonu Karayolları 15. Bölge Müdürlüğüne ait 37 BJ 359 plakalı tır, Bolatlar köyü yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Yolun kenarındaki ağaçlara vurarak durabilen ve tarlaya saplanan tırın sürücüsü Salih K. yaralandı. Yaralanan Salih K, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Son Dakika

Wanda Nara, tatilde fotoğraflarını oğluna çektirirken yakalandı

Sözde tarikat liderinin istismarda bulunduğu kız çocuğunun ifadesi dehşete düşürdü: Annemin yanında öpüyordu

87 yaşındaki kadına tecavüzden aranan şahsın cansız bedeni yayla evinde bulundu

Sardinya Adası'ndan iki kilo kum kaçırmaya çalışan turiste bin euro ceza kesildi

Atık su kanalı kazısında insan kemiği ve eski askeri mühimmat bulundu

Böbrek taşı düşüren Ebru Polat, "Bir şeyin yok" diyerek kendisini eve gönderen jinekoloğa sert çıktı

Son Dakika! NATO'dan Ankara-Atina gerilimiyle ilgili açıklama geldi: Görüşmeler başladı, ancak henüz anlaşma sağlanamadı

Göztepe, Emre Çolak'a yıllık 600 bin euro teklif etti

Bu kadarına da pes! Koronavirüs tedavisi gören 80 yaşındaki kadın, 72 saatte 5 düğüne gitmiş

Maskesiz yolcudan tehlikeli, bir o kadar da güldüren eylem kamerada

Ünlü restoran sahibinin oğlunun bileklerinde de kesikler varmış

Son dakika! Dünya Sağlık Örgütü: Gelecek yılın ortasına kadar yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz

3 kentte eş zamanlı büyük operasyon! Fuhşa zorlanan 8 kadın kurtarıldı

Park halindeki otomobile pompalıyla ateş açıldı, 19 yaşındaki Rabia öldü

Bahçedeki eşini, domuz zannedip tabancayla öldürdü