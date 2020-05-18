Karayollarında 180 bin olan yolcu sayısı korona virüs nedeniyle 300'e kadar düştü - Son Dakika

Karayollarında 180 bin olan yolcu sayısı korona virüs nedeniyle 300'e kadar düştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında otobüsle yolculuk yapan vatandaş sayısının günlük 180 binlerden 300'ün altına düştüğünü bildirdi.

Karayollarında 180 bin olan yolcu sayısı korona virüs nedeniyle 300'e kadar düştü, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında otobüsle yolculuk yapan vatandaş sayısının günlük 180 binlerden 300'ün altına düştüğünü bildirdi. Otobüslerde salgına karşı tedbirlerin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Karaismailoğlu, "Alınan önlemlerin sonuçlarını almaya başladık. Özellikle otobüs yolculukları başta olmak üzere korona virüse karşı tedbiri elden bırakmıyoruz. Ancak sektöre yönelik kolaylaştırıcı tedbirler ve yasal düzenlemeler sayesinde artık vatandaşlarımızın sefer bulunmaması nedeniyle otogarlarda sabahlamalarının da önüne geçtik. Bu sayede otobüs firmalarının sefer sayısı ile birlikte yolcu sayısı da tekrar artış göstermeye başladı. Hatta 16 Mayıs'ta yolcu sayısı 3 bin 500'ü geçti" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada taşımacılık faaliyetinde bulunan firmaların taşıdıkları eşya, kargo ve yolcu hareketlerinin elektronik ortamda takibini sağlayan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) ile karayolu taşımacılığını gerçek zamanlı olarak takip edebilmeye başladıklarını söyledi. Sistemle birlikte Türkiye'de ilk kez karayolu taşımacılığının ölçülebilir bir hale gelmeye başladığını anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Taşımacılarımız tarafından sisteme veri gönderme süreçlerinin zaman içinde tamamlanmasıyla birlikte ülkemizde çok daha verimli bir taşımacılık yapılabilecek. Ayrıca taşımacılık piyasasının ölçülebilir hale gelmesiyle birlikte buna ilişkin gerekli düzenlemeler de daha hızlı bir şekilde yapılmaya başlandı" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, U-ETDS'de alınan verilere göre otobüs ile seyahat eden vatandaşların hükümet tarafından alınan yeni tip korona virüs tedbirlerine riayet ettiğini gördüklerini söyledi. Tedbirler öncesinde günlük ortalama 180 bin kişinin taşındığı otobüslerle tedbirlerin kademeli olarak başlatıldığı 1 Mart günü yapılan 7 bin 873 seferde 225 bin 733 yolcunun, 11 Mart günü 7 bin 19 seferde 156 bin 821 yolcunun taşındığını belirten Karaismailoğlu, "Alınan tedbirler çerçevesinde bundan sonraki günlerde her gün kademeli olarak sefer sayısı azaldı. Nisan ayının ortasında 300'e kadar inen yolculuk yapan vatandaşlarımızın sayısı ise Nisan ayı içerisinde günde ortalama 800-900 kişi aralığında gerçekleşti" dedi.

Otobüslerde tedbirler titizlikle uygulanıyor

Otobüslerde salgına karşı tedbirlerin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Karaismailoğlu, il ve ilçelerdeki tüm şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarında yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50'sinin üzerinde yolcu alınmadığını anımsattı. Araç içindeki yolcuların oturma şeklinin yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olmasına da dikkat edildiğini belirten Karaismailoğlu, yurt içi yolcu taşımacılığı sektörüne ait verilerin bakanlıklar ve valiliklerle de paylaşıldığını bildirdi. Karaismailoğlu, tedbirlerin titizlikle uygulamaya devam edildiğinin altını çizerek, "Bu konuda tedbiri elden bırakmıyoruz" dedi.

Yapılan yasal düzenlemelerle sefer sayıları arttı

Bakan Karaismailoğlu, korona virüsün yayılmasını engelleyici tedbirlerin sonuçlarının alınmaya başladığını anımsatarak, "Bu durum aldığımız tedbirlerin ne kadar yerinde olduğunu bizlere göstermektedir. Ancak sektöre yönelik kolaylaştırıcı tedbirlerimiz ve yaptığımız yasal düzenlemeler sayesinde artık vatandaşlarımızın sefer bulunmaması nedeniyle otogarlarda sabahlamalarının da önüne geçtik. Bu sayede otobüs firmalarının sefer sayısı ile birlikte yolcu sayısı da tekrar artış göstermeye başladı. Hatta 16 Mayıs'ta yolcu sayısı 3 bin 500'ü geçti, sefer sayısı ise 471 oldu" dedi. - ANKARA

Adil Karaismailoğlu, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 11:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Karayollarında 180 bin olan yolcu sayısı korona virüs nedeniyle 300'e kadar düştü - Son Dakika

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