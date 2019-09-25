Son Dakika Haberleri: Karayollarında bekleme yapan araçlara denetim
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Karayollarında bekleme yapan araçlara denetim

38 dakika önce

Emniyet Genel Müdürlüğünce, "Karayolu u¨zerinde zorunlu haller dıs¸ında duraklamak/park etmek/gerekli is¸aretlemelerle trafik tedbirlerini almamak" gibi ihlallerin o¨nlenmesine yo¨nelik 18-22 Eylül tarihlerinde denetim yapıldı.

Karayollarında bekleme yapan araçlara denetim, System.String[]

Emniyet Genel Müdürlüğünce, "Karayolu u¨zerinde zorunlu haller dıs¸ında duraklamak/park etmek/gerekli is¸aretlemelerle trafik tedbirlerini almamak" gibi ihlallerin o¨nlenmesine yo¨nelik 18-22 Eylül tarihlerinde denetim yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yu¨k tas¸ımacılıgˆı yapan kamyon ve c¸ekici tu¨ru¨ arac¸lar bas¸ta olmak u¨zere arac¸ların tas¸ıt yolu u¨zerinde banket veya emniyet s¸eritlerinde gerekli o¨nlemleri almadan duraklama yapan, gerekli is¸aretlemelerle trafik tedbirleri almayan ve bu alanlarda arkadan c¸arpma s¸eklindeki kazaların o¨lu¨m veya agˆır yaralanma ile sonuc¸landıgˆı go¨zlemlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda trafik du¨zeni ve gu¨venligˆinin sagˆlanmasına yo¨nelik kazalara neden olan ihlallerin o¨nlenmesi ve su¨ru¨cu¨lerin trafik kurallarına uyma du¨zeylerinin artırılması amacıyla 18-22 Eylu¨l tarihleri arasında 24 saat esasına go¨re sabit ve seyir halinde otoyol ve s¸ehirler arası kara yollarında denetim yapıldı.

Arac¸larda olması gereken gerec¸leri bulundurmayan 593, zorunlu haller dıs¸ında emniyet s¸eridi ve banketleri kullanan 793, zorunlu hallerde gerekli o¨nlemleri almadan duraklayan ya da park eden bin 855 olmak üzere 3 bin 241 kural ihlali tespit edildi.

Söz konusu araçların sürücüleri hakkında is¸lem yapıldı.

Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:42 Kaynak: AA
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