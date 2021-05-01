Karayollarında tam kapanma denetlemeleri sürüyor - Son Dakika

Aydın'da il giriş ve çıkışlarında kısıtlamalarla ilgili denetlemeler aralıksız şekilde sürüyor. Hem radarla hız kontrolü hem de seyahat izin belgeleri için kontrol noktaları oluşturan trafik denetleme ekipleri, şehirlerarası seyahat eden sürücülerin denetimini aralıksız olarak yapıyor.

Aydın'a Denizli'den giriş ve çıkış yönünde uygulama yapan Nazilli Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği Ekipleri tarafından son genelge ile 17 günlük tam kapanma dönemi ile ilgili denetlemeler çift yönlü olarak düzenli olarak sürdürülüyor. Edinilen bilgiye göre özellikle ana arterler üzerinde araç yoğunluğu ve geçişlerin güvenli olması açısından etkin, yoğun ve sürekli denetimlerin devam edeceği öğrenildi. Nazilli-Denizli Karayolunda yapılan denetimlerde radarla hız kontrolü, sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerinin olup olmadığının kontrolleri yapılıyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanma nedeniyle 81 ilde düzenlenen sıkı denetimlerin özellikle karayollarında sıkı tedbirlerle yapıldığı, izin belgesi olmayanların cezai yaptırımlara maruz kalmamaları için kurallara uymaları istendi. - AYDIN