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Karayollarından FSM Köprüsü'ndeki çalışmalara ilişkin açıklama

27 dakika önce

Karayolları Genel Müdürlüğü "(Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün onarımında kullanılan yöntem) İstanbul trafiğinin, köprü üst yapı onarımlarından en az seviyede etkilenmesi, onarım süresinin azaltılması sağlanacaktır.

Karayollarından FSM Köprüsü'ndeki çalışmalara ilişkin açıklama, System.String[]
Karayolları Genel Müdürlüğü " (Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün onarımında kullanılan yöntem) İstanbul trafiğinin, köprü üst yapı onarımlarından en az seviyede etkilenmesi, onarım süresinin azaltılması sağlanacaktır." açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:48 
İstanbul, Karayolları Genel Müdürlüğü, Fatih Sultan, Ekonomi
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