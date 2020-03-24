Karayollarından sürücülere çağrı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karayollarından sürücülere çağrı - Son Dakika

Karayollarından sürücülere çağrı

7 saat önce

Eskişehir'den geçen D200 Karayolu üzerindeki ışıklı tabelaların yazıları Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından "#EvdeHayatVar" olarak değiştirildi.

Karayollarından sürücülere çağrı, System.String[]

Eskişehir'den geçen D200 Karayolu üzerindeki ışıklı tabelaların yazıları Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü tarafından "#EvdeHayatVar" olarak değiştirildi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde bütün kamu kurum ve kuruluşları önlemlerini artırırken vatandaşları da bilgilendirmeye devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı 4'üncü Bölge Müdürlüğü de bu kapsamda örnek bir çalışmaya imza attı. Karayolları 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Eskişehir'den geçen D200 Karayolu üzerindeki elektronik uyarı levhalarının yazılarını değiştirdi. Sürücülerin güvenliği için yoldaki trafik kurallarını gösteren levhalar, bu kez "#EvdeHayatVar" yazısıyla ışıklandırıldı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:24 Kaynak: İHA

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